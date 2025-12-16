Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский «Хрустальный мяч» стал победителем премии «Русский кубок»

2025, 16 декабря 17:48
Брянский «Хрустальный мяч» стал победителем премии «Русский кубок»
Брянский «Хрустальный мяч» стал победителем премии «Русский кубок». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в Москве прошла церемония вручения ежегодной национальной премии «Русский кубок». Наградами Федерация тенниса России отметила выдающиеся достижения спортсменов, тренеров, менеджеров и спонсоров.

В номинации «Турнир года» был представлен турнир «Хрустальный мяч» в Брянске. Состязание одержало победу. Кубок вручили президенту Федерации тенниса Брянской области» Юргенсу Регинальдовичу.

