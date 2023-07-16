В Брянске ремонтируют поврежденный взрывом дом

В Брянске ремонтируют дом №2 по улице 11 лет Октября, поврежденный от взрыва водонагреватели. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт дома №2 по улице 11 лет Октября в Брянске начался. Напомним, в начале июня там взорвался водонагреватель. Причину произошедшего эксперты пока так и не выяснили. Восстанавливать многоэтажку администрация решила с помощью спонсоров.

Проект ремонта уже готов. Рабочие починят кровлю, подъезд, лестницу, заменят окна, восстановят стены, полы, водопровод, канализацию и электропроводку. Также в порядок приведут четыре квартиры, которые разрушены взрывом. По каждой есть отдельная смета.

«Глава только что разговаривал со следственным комитетом. Виновник ЧП так и не установлен. Пока нет основного документа, мы, как и обещали, вас не бросаем», – сказал жильцам многоэтажки вице-мэр Сергей Антошин.