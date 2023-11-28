В Брянске стартовал ремонт спортшколы по шахматам и шашкам
В Брянске отремонтируют спортшколу по шахматам и шашкам за 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
На улице Мало-Завальской в областном центре стартовал капремонт главного отделения спортивной школы по шахматам и шашкам. Подрядчик приводит в порядок помещение площадью более 300 квадратных метров. Рабочие заменят полы, сделают новую электрику, сантехнику и отопление.
«Мы знаем, что помещение находится в цокольном этаже, поэтому уделяем особое внимание вентиляции. После ремонта в комнатах всегда будет свежий, чистый воздух. Наши залы будут способны принимать соревнования всероссийского уровня», — уточнил директор школы Валерий Терещенко.
На ремонт потратят 4,5 млн рублей. Закончить работы планируют весной 2024 года.
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