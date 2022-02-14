В Брянске водителя трижды поймали пьяным за рулём

Автомобилист не сдал права и продолжал ездить по городу.

Сотрудники Госавтоинспекции Брянска С помощью камер «Безопасный город» установили, что по городу передвигается автомобиль Mercedes-Benz. Его водитель уже два раза привлекался к ответственности за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения. В последний раз он также не сдал в полицию водительское удостоверение.

В районе дома № 112 по улице Ново-Советской машину остановили сотрудники ДПС. У 48-летнего водителя стражи порядка выявили признаки опьянения. Но мужчина в очередной раз отказался от прохождения освидетельствования.

На водителя составлен административный протокол. Также ему грозит уголовное наказание.