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В Брянске вручили премии Народного фронта «Команда Путина»

2023, 06 сентября 11:58 Лента новостей
В Брянске вручили премии Народного фронта «Команда Путина»
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В Брянске вручили премии Народного фронта «Команда Путина» 25 активистам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Брянске в областном правительстве прошло торжественное мероприятие. Там вручили премии Народного фронта «Команда Путина». Награду получили 25 активистов региона за помощь участникам спецоперации и укрепление гражданского единства России.

Среди лауреатов — волонтёры, участники и организаторы НКО, журналисты, военные врачи, юнармейцы, ветераны СВО, учителя, деятели культуры, а также члены Народного фронта, Особые награды получили представители бизнеса, участвующие в проекте «Всё для Победы!».

«Брянская область одной из первых в стране организовала сбор гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик. В зону специальной военной операции и на Донбасс в общей сложности уже отправлено более 1500 тонн гуманитарного груза. Мы второй год подряд ведем работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов Брянки. Общими усилиями был создан региональный благотворительный фонд «Во имя Отечества», которым собрано более 300 млн рублей.

Нам тоже тяжело, нас обстреливают, нам нужно восстанавливать дома, дороги, но мы помогаем, а сотрудники Министерства обороны, ФСБ России по Брянской области, Росгвардии, пограничного управления несут свою службу и защищают нас»,— сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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