В брянских Клинцах выслушала приговор убийца собственной свекрови

В городе Клинцы выслушала приговор местная жительница, которая жестоко расправилась со своей свекровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Брянской области.
По данным ведомства, преступление было совершено в апреле текущего года в домовладении фигурантки, на улице Клинцовской в селе Займище. В тот день женщины поссорились. Разгневанная невестка несколько раз ударила родственницу супруга ножом и деревянной палкой, а после сбросила труп в канализационный колодец.
Когда тело было обнаружено, следователям удалось быстро восстановить картину случившегося. В этом помогли и найденные орудия преступления, и другие улики.
«Преступление удалось раскрыть на первоначальном этапе расследования благодаря эффективной работе следователей-криминалистов отдела криминалистики регионального следственного управления и оперативных сотрудников уголовного розыска органа полиции», — отметили в следкоме.
Содеянное обернулось для виновной уголовной статьей. Ближайшие семь с половиной лет она проведет в колонии общего режима.
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