В брянских Сушанах пропало электричество после обстрела
Село Сушаны Климовского района осталось без электричества после обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
17 января ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Люди на происшествии не пострадали. Повреждения получил жилой дом. Также в селе нарушено энергоснабжение.
«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — уточнил Александр Богомаз.
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