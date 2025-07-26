В брянской деревне под Клетней сгорел жилой дом

В Клетнянском районе накануне, 25 июля, произошел пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил из деревни Старая Мармазовка. Здесь на Школьной улице вспыхнул частный дом. К месту вызова были направлены три пожарные машины.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако пламя причинило серьезный урон хозяевам домовладения. После случившегося от жилого строения и надворных построек остались обугленные стены. Обстоятельства происшествия выясняются.