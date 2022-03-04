В Брянской области будет холодно и скользко

Ночью температура опустится до шести градусов.

Завтра в Брянской области будет облачно с прояснениями. А местами пройдёт снег. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ветер будет северный 9–14 метров в секунду. Ночью температура опустится до шести градусов. А днём воздух прогреется до +2ºC.

Ночью местами на дорогах — гололедица.