В Брянской области объявлен траур в связи с крушением поезда

В Брянской области объявлен траур в связи с гибелью людей при крушении поезда. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. Это связано с крушением пассажирского поезда из-за обрушения моста в Выгоничском районе.

«На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Брянской области, в дни траура предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь.