В Брянской области почтили память погибших в Афганистане

В торжественных мероприятиях участвуют ветераны боевых действий.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. К этому событию приурочена официальная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечеств.

Через Афганистан прошли 3164 уроженца региона. 133 участника военных действий погибли. Им в Брянске посвящен памятник «Круговая оборона».

Сегодня в Брянской области проходят торжественные акции с участием ветеранов боевых действий, чиновников и жителей.