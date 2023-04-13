В Брянской области правоохранители пресекли канал сбыта незарегистрированных лекарств

Правоохранители пресекли канал сбыта незарегистрированных лекарств в Брянской области, сообщили в региональном УМВД,.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Брянской области и сотрудниками Росздравнадзора пресекли деятельность межрегиональной группы. 19 человек подозревают в сбыте незарегистрированных лекарств.
По версии следствия, группа действовала с 2022 года. Из стран Евросоюза через Украину они возили дорогостоящие препараты, в том числе используемых для лечения онкологии. Заказы они принимали через сайт в интернете и в телеграмм-каналах. Лекарства доставляли по всей территории России с помощью почтовых сервисов или курьеров. Ежемесячный доход группы превышал 100 млн рублей.
В Московской и Брянской областях стражи порядка провели 20 обысков в складских и офисных помещениях, а также в квартирах фигурантов. Из оборота правоохранители изъяли более пяти тысяч упаковок лекарственных средств.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. 19 подозреваемым избирают меру пресечения.
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