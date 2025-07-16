В Брянской области выбрали лучших пожарных-добровольцев и команды

В Брянской области подвели итоги соревнований на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В этом году участниками традиционного турнира стали 24 команды из пожарных-добровольцев. На протяжении двух непростых этапов они постарались эффектно продемонстрировать отработанные навыки борьбы с огнем и заслужить заветный титул.

В результате победу в турнире одержала сборная добровольцев из Гриневского поселения Погарского района. Второе место заняли огнеборцы Лутенского поселения Клетнянского района, а завершили тройку лидеров представители Краснокосарского поселения Мглинского района.

В личном зачете отличился Максим Бабанин из ДПК заповедника «Брянский лес». Он удостоен звания «Лучший добровольный пожарный Брянской области-2025». Серебряным призером признан Сергей Хорьков из ДПК Лопандинского поселения, а бронзу заслужил Дмитрий Ефременко, представитель ДПК отделения ОУ ДПО Брянской области «Дебрянский лес».