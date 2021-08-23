Для больных COVID-19 сохранили 1891 койку.

21 августа в Брянской области закрыли два коронавирусных госпиталя: в Выгоничской районной больнице и Брянской областной больнице.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, в настоящее время помощь больным с COVID-19 оказывают 11 медицинских организаций, в которых развернута 1891 койка.

Пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют через областной call-центр, работающий на базе Брянской областной больницы № 1.