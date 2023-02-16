В брянской прокуратуре открыли экспозицию о геноциде

В брянской прокуратуре открыли выставку документов о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре Брянской области открылась планшетная выставка в рамках проекта «Без срока давности». Её подготовил Государственный архив региона.

Представленные документы охватывают период с 1941 по 1943 годы. Они содержат информацию о реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа на оккупированных территориях области.

Отдельный стенд посвящён нацистскому лагерю Дулаг-142 в Брянске. Его использовали для содержания узников и как пункт для отправки людей на принудительные работы в Германию.

Возрастные ограничения 12+