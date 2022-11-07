В брянском дворце единоборств прошёл Чемпионат Мира

Первый Чемпионат Мира Всемирного Союза Каратэ состоялся во Дворце единоборств в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Первый Чемпионат Мира Всемирного Союза Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха прошёл в Брянске. Международные соревнования принимал Дворц единоборств имени Артема Осипенко. На мероприятие приехали более 250 учеников и мастеров из восьми стран.

Команда из России стала первой на Чемпионате. Спортсмены из Мексики заняли второе место. А бронзовая награда досталась команде из Абхазии.