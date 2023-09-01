В Брянском государственном университете начали обучение 1875 первокурсников

В Брянском государственном университете провели торжественную линейку для 1875 первокурсников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В День знаний в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского прошла торжественная линейка.

«Дорогие первокурсники! Сегодня в жизни каждого из вас, в жизни ваших родных и близких — знаменательное событие. Вы вливаетесь в студенческую семью БГУ — вуза со своей славной историей и добрыми традициями. Сегодня в качестве первокурсников порог БГУ переступает 1 875 вчерашних абитуриентов, которым предстоит обучение по различным формам и направлениям подготовки», – сказал ректор БГУ Андрей Антюхов.

Торжество началось с вальса в исполнении студентов. Обязательным ритуалом стал вынос знамени университета и факела знаний. Затем первокурсники возложили цветы к памятнику Учителю, мемориальной доске, увековечивающей имена преподавателей, сотрудников и студентов, павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне, бюсту академика Ивана Георгиевича Петровского.

О том, что за историю своего существования БГУ стал не только самым крупным высшим учебным заведением Брянщины, динамично развивающимся в соответствии с традициями лучших российских вузов, но и мощным учебным и научным комплексом, центром социально-культурной жизни молодежи, говорили почетные гости торжественной линейки.

«Университет входит в число лучших классических университетов Центрального федерального округа, а по качеству образования — один из лучших вузов России. Здесь создана хорошая материально-техническая и учебная база, есть своя научная школа. Профессорско-преподавательский состав готовит специалистов высокого уровня не только для системы образования, но и для различных направлений нашей экономики. БГУ сегодня продолжает выполнять очень важную государственную задачу — готовит педагогические кадры не только для брянских учебных заведений, но и для всей России и наших новых регионов», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На празднике выступили лучшие творческие коллективы университета. Для первокурсников прозвучал первый студенческий звонок.