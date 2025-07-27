В брянском Новозыбкове пожар унес жизни двух пенсионеров

Сегодня, 27 июля, ранним утром в Новозыбкове при пожаре погибли два человека. Трагедия случилась в частном доме на улице Володарского. Об этом сообщает пресс0служба регионального ГУ МЧС.

По данным спасательного ведомства, к тушению привлекались две пожарные автоцистерны. К данному часу возгорание устранено. Пламя повредило одну из комнат вместе с имуществом.

К несчастью, в огне погибли 85-летний мужчина и 70-летняя женщина. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.