В брянском приюте живёт 70 собак

В прошлом году дом обрели 74 четвероногих жителя учреждения.

Год назад в Бежицком районе Брянска открылся участок временного содержания безнадзорных животных. В приюте работают 10 человек.

Собаки находятся в учреждении после медицинского вмешательства и чипирования. Здоровых и добрых собак выпускают, а агрессивные животные продолжают жить в приюте.

В минувшем году в учреждении побывало 450 бездомных собак. 74 четвероногих жителя нашли хозяев. Сейчас в 32 вольерах находятся 70 собак. Вся информация о собаках размещается на сайте приюта.

В учреждение собаки попадают по заявкам на отлов по телефону 41–28–70.