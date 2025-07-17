В Брянскую область не пропустили 21 тонну поддонов из Республики Беларусь

В Брянскую область не пропустили машину, транспортировавшую большую партию деревянных поддонов. Проверку не прошла документация на доставляемый груз, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

На пункте пропуска «Красный камень» сотрудники таможни остановили транспорт, доставлявший из Республики Беларусь более 21 тонны поддонов. По данным ведомства, товар не сопровождался необходимыми бумагами, которые могли бы подтвердить его безопасность и качество.

На основании несоблюдения фитосанитарных требований машину отправили обратно, а нарушителя привлекли к административной ответственности.