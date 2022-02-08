В брянскую полицию приглашают водителей и дежурных 

Кандидатам обещают стабильную зарплату и раннюю пенсию.

В брянскую полицию приглашают новых сотрудников.

В УМВД России по Брянской области требуется сотрудник комендантского взвода по охране объектов органов внутренних дел. Такая же должность свободна в отделе полиции «Дятьковский». Туда также ищут водителей-сотрудников группы тылового обеспечения.

От кандидатов не старше 35 лет требуют хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье. Будущим сотрудникам обещают стабильную зарплату, ежегодный отпуск и раннюю пенсию.