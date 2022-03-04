В ДТП в Погарском районе погибла женщина

Ещё пять человек получили серьёзные травмы.

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Погарском районе

ДТП произошло на 35 километре автодороги «Брянск — Новозыбков — Погар». По предварительной версии, 60-летний водитель Renault Duster решил обогнать машину впереди и выехал на встречку, не убедившись в безопасности. Там он столкнулся с Mazda.

От полученных травм погибла 66-летняя пассажирка французской иномарки. 54-летнего водителя и 45-летний пассажир Renault попали в больницу. 70-летнего и 44-летнюю пассажиров Mazda с травмами также госпитализировали. Водитель японской легковушки получил переломы рёбер, но в больницу ехать отказался.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.