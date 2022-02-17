В Дятьково в аварии погиб 22-летний пассажир
Водитель без прав врезался в столб.
Смертельное ДТП произошло сегодня около трёх часов ночи на улице Красная Роза в городе Дятьково. 28-летний водитель Mazda 3 вылетел с дороги и врезался в бетонную электроопору. 22-летний пассажир от полученных травм умер на месте. Водителя госпитализировали с травмами головы и растяжением шейного отдела позвоночника.
По информации ГИБДД, три года назад автомобилиста поймали пьяным за рулём, но от освидетельствования он отказался. Его лишили прав.
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