В Дятьково в аварии погиб 22-летний пассажир

Водитель без прав врезался в столб.

Смертельное ДТП произошло сегодня около трёх часов ночи на улице Красная Роза в городе Дятьково. 28-летний водитель Mazda 3 вылетел с дороги и врезался в бетонную электроопору. 22-летний пассажир от полученных травм умер на месте. Водителя госпитализировали с травмами головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

По информации ГИБДД, три года назад автомобилиста поймали пьяным за рулём, но от освидетельствования он отказался. Его лишили прав.