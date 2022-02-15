В Фокино не перекрыли доступ в аварийную пятиэтажку

Администрации дали три месяца, чтобы обеспечить безопасность жителей.

В прокуратуру обратились жители города Фокина. Они рассказали, что на улице Гагарина, 14б стоит пятиэтажное здание бывшего общежития. В доме частично разрушены перекрытия, нет окон, дверей и ограждений на балконах. Дом расселили ещё в начала 2000-х годов. Но с тех пор там до конца и не разобрали.

Не ограничен и доступ людей в здание. Это создаёт угрозу жизни и здоровью жителей, особенно детей и подростков.

Собственник здания — город Фокино. Прокуратура направила исковое заявление в суд, чтобы обязать администрацию ограничить доступ к зданию. Муниципалитету дали три месяца, чтобы устранить нарушение.