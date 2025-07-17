В гибели брянца обвиняется житель Смоленской области

Визит в Брянский регион обернулся для жителя Смоленской области заключением под стражу. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие чего погиб человек.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагедия случилась в поселке Клетня 12 июля. В тот день мужчина был в доме у своего знакомого. Неожиданно вспыхнувшая ссора сподвигла фигуранта к агрессии. Он схватился за металлическую трость и ударил приятеля по голове. Тот скончался на месте происшествия.

Дальнейшая судьба предполагаемого преступника решится в ближайшее время в суде. Ему грозит большой срок лишения свободы.