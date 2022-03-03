В Мглине не создали манёвренный жилфонд

Прокуратура подала иск в суд на бездействие администрации.

Прокуратура Мглинского района выявила нарушения жилищного законодательства.

Администрация в Мглине не создала манёвренный жилищный фонд. Он необходим для временного проживания жителей при капремонте, утратой жилья при пожаре или ЧП, признания дома аварийным.

Главе администрации ведомство внесло представление, но ситуация не поменялась. Тогда прокуратура подала в суд иск на бездействие чиновников. Суд обязал исполнительный орган до конца 2022 года создать манёвренный фонд.