В селе Журиничи откроется школа-сад

Строительные работы завершат в сентябре.

В селе Журиничи идёт строительств школа-сада филиала Малополпинской школы. Объект уже готов на 65%. Так, полностью построены стены двух этажей, а также завершён монтаж теплотрассы, водопровода и канализации.

Сейчас укладывают перекрытия, устанавливают крышу и окна, делают разводку внутренних сетей коммуникаций в подвальном помещении. Также подрядчик начал штукатурные работы и заливку полов.

Кроме того, уже построено здания гаража и овощехранилища и установлена блочно-модульная котельная.

Закончить работы обещают к сентябрю.