В школе Брянска открыли доску в честь пограничника

Табличку в честь пограничника Николая Филиппова открыли в школе №51 Брянска. Об этом сообщили в горадминистрации.

Николай Филиппов — выпускник школы №51. После выпуска он закончил Московский государственный университет путей сообщения и поступил на службу в пограничное управление ФСБ России по Брянской области.

27 мая прапорщик предотвратил нарушение границы ценой своей жизни. Николая Филиппова посмертно наградили медалью «За отличие в охране государственной границы».

Мемориальную доску перед входом в школу №51 открыли родные военнослужащего. Рядом стоял почетный караул пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Память пограничника почтили родные, друзья и сослуживцы.

«Спасибо всем, кто принял участие в увековечивании памяти Николая. Наш сын достоин этой награды», — говорит мама Николая — Елена Ивановна.