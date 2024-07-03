В Совете Федерации обсудили социальную политику Брянской области

В Совете Федерации обсудили реализацию социальной политики Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В рамках Дней Брянской области в Совете Федерации прошло заседание комитета по социальной политике. В нём принял участие директор департамента социальной политики и занятости населения Евгений Петров. На заседании обсудили реализацию соцполитики в Брянской области.

Так, в регионе проживают 375 тысяч семей, в которых воспитываются 219 802 детей. Для них в регионе предусмотрено 22 вида пособий и компенсаций. Их получают 50 019 семей, в которых воспитываются 82 423 ребенка.