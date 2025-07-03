В Суземском районе при атаке дрона погиб мужчина

В Суземском районе при атаке дрона на автомобиль погиб мужчина. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

3 июля ВСУ напали на село Алешковичи Суземского района. FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль. Мужчина погиб на месте, а женщина получила ранения. Пострадавшую доставили в больницу.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Пострадавшей — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул Александр Богомаз.