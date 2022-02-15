В Унечской районной больнице нарушили трудовые права работника

Сотрудника кадровой службы привлекли к ответственности.

Региональная трудовая инспекция выявила нарушения прав работника в центральной районной больницы в Унече.

Сотрудник в день увольнения не получил на руки трудовую книжку. Также работодатель не отправил по почте уведомление, что документ нужно забрать в отделе кадров медучреждения.

Руководству больницы выдали предписание устранить нарушение и выплатить деньги за те дни, что трудовая книжка находилась у работодателя. Виновного в нарушении сроков сотрудника привлекли к административной ответственности. После этого бывшему работнику выдали документ и деньги.