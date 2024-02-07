В Выгоничах приведут в порядок 3,3 км дороги

В посёлке Выгоничах в этом году подрядчик приведёт в порядок 3,3 километра дороги. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок автодороги «Брянск-Новозыбков»-Трубчевск» Выгоничи. 3,3 километра дороги в посёлке Выгоничи в порядок приведёт подрядная организация ООО «Монолит Строй».

Специалисты снимут старое покрытие, уложат два слоя нового асфальта, починят прежние и построят новые тротуары. Обочины укрепят асфальтогранулятом. В районе поворота к Лопушской средней школе появится искусственная неровность.

На участке поставят новые фонари со светодиодными лампами. Также подрядчик отремонтирует остановки и заменит барьерные ограждения.

Работы начнут весной.