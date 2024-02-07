В Выгоничах приведут в порядок 3,3 км дороги

В посёлке Выгоничах в этом году подрядчик приведёт в порядок 3,3 километра дороги. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок автодороги «Брянск-Новозыбков»-Трубчевск» Выгоничи. 3,3 километра дороги в посёлке Выгоничи в порядок приведёт подрядная организация ООО «Монолит Строй».
Специалисты снимут старое покрытие, уложат два слоя нового асфальта, починят прежние и построят новые тротуары. Обочины укрепят асфальтогранулятом. В районе поворота к Лопушской средней школе появится искусственная неровность.
На участке поставят новые фонари со светодиодными лампами. Также подрядчик отремонтирует остановки и заменит барьерные ограждения.
Работы начнут весной.
07.02.2024 12:08
Километры жизни
Как в регионе улучшают транспортную доступность. В Смоленской области в 2023 году отремонтировали рекордное количество дорог. А число приведённых в нормативное состояние мостов в три раза превысило показатель 2022 года. Об успехах региона в развитии транспортной отрасли рассказал на пленарной сессии форума «Инфраструктура и городская среда» губернатор Смоленской области Василий Анохин. Мероприятие прошло 2 февраля
07.02.2024 12:06
Как принимает доктор?
Смоленские медучреждения продолжают пополняться кадрами. В 2023 году в больницы и поликлиники региона трудоустроились 240 молодых специалистов. Для дополнительной мотивации будущих медиков в Смоленской области ввели единовременные выплаты, которые составляют 100–200 тыс. рублей. Также медработники получают компенсацию за жильё. Об этом губернатор Василий Анохин рассказал в рамках Дня здоровья, который провели на международной выставке «Россия»
07.02.2024 12:05
Приезжайте в гости!
В Смоленской области появится больше туристических маршрутов и больше предложений для потенциальных туристов. О планах по развитию туристического потенциала Смоленщины рассказал губернатор Василий Анохин на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В 2024 году в регионе масштабно отметят 90-летие со дня рождения первого космонавта Юрия
31.01.2024 12:38
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
31.01.2024 11:52
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской