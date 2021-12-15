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В Жирятинской школе на окна поставили замки

2021, 15 декабря 17:18 Лента новостей
В Жирятинской школе на окна поставили замки
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Суд обязал руководство учебного заведения позаботиться о безопасности учеников. 

Прокуратура Жирятинского района выявила нарушения закона в местной школе имени Возликова. В классах и коридорах на оконных рамах не установили замки.

Прокуратура вынесла директору школы представление. Но нарушения администрация учебного заведения не устранила.  Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. После этого блокираторы на окна школы установили. 

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