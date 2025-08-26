Вечером и ночью военные сбили 13 беспилотников над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 25 августа Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ заметили над регионом 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили всех нарушителей.

Люди травм не получили. Разрушений также нет. В местах падения обломков работают оперативные службы.