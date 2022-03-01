Виновника смертельного ДТП в Новозыбкове ждёт суд

Грузовик задавил пенсионерку на переходе.

Следователи УМВД расследовали уголовное дело по факту смертельной аварии.

ДТП произошло 1 сентября прошлого года возле дома № 96 по улице Красной в Новозыбкове. 61-летний водитель грузовика сбил на пешеходном переходе 82-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка умерла на месте.

Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до пяти лет колонии.