Во Дворец единоборств в Брянске набирают сотрудников

Нужны и медработники: фельдшер и медсестра.

На постоянную работу в новый Дворец единоборств в Брянске набирают персонал.

В спортивное учреждение требуются электромонтёр, ремонтировщик плоскостных спортсооружений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, аппаратчик химводоподготовки, лаборант, уборщик служебных помещений и дворник. Также нужны и медработники: фельдшер и медсестра. Желающих просят звонить в отдел кадров.

Напомним, во Дворце единоборств площадью более 55 тысяч квадратных метров есть спортивная арена с трибуной на 4 тыс мест, залы для тренировок и проведения соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Также будут работать два бассейна, центр реабилитации и восстановления, конференц-зал на триста мест. Проект обошёлся более чем в 2 миллиарда рублей.