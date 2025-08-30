Водитель автомобиля погиб при атаке дронов в Климовском районе накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ напали на село Каменский Хутор Климовского района. FPV-дроны нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Водитель погиб мгновенно. Потерявшая управление машина врезалась в двухквартирный жилой дом. Здание загорелось. Жильцы успели быстро эвакуироваться и не пострадали.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.