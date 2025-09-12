Водитель машины пострадал при атаке дронов в Стародубском округе

Водитель пострадал при ударе дронов по машине в Стародубском округе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ напали на Стародубский муниципальный округ. FPV-дронов нанесли удар по гражданскому автомобилю на дороге вблизи посёлка Поляна.

Осколочные ранения получил мужчина. Его доставили в больницу.