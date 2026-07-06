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Юные брянские футболистки выиграли межрегиональный турнир в Воронеже

2026, 06 июля 16:24
Юные брянские футболистки выиграли межрегиональный турнир в Воронеже
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Юные брянские футболистки выиграли межрегиональный турнир в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В начале июля в Воронеже прошёл финал межрегиональных спортивных соревнований зоны Центральная, Южная CAA «Центр» по футболу. Участие в турнире приняли команды девочек до 13 лет.

Сборная Брянской области выступала под флагом «Спартака». Юные футболистки трижды выиграли всухую. Брянские спортсменки обыграли «ФА Факел» и «ФА Факел-2» из Воронежа со счётом 8:0 и 5:0, липецкую «СШ № 12» – со счётом 7:0 .

Футболистки стали первыми и выиграть главный кубок турнира.

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