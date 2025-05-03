Восемь беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Министерство обороны РФ отразили несколько атак ВСУ на Брянскую область. Военнослужащие заметили над регионом восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.