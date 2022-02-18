Восемь брянцев умерли от коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 1602 человек. В больницу попали 144 жителя региона. Восемь брянцев умерли, а 979 — выздоровели.

Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни февраля и марта В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: — № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая проследуют по маршруту 23 февраля и 5 – 8 марта; — № 6906/6905 Смоленск – Рославль и №

Поставить диагноз Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.

Больничный на «дистанте» Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор

Когда придёт врач? Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию