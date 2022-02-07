Восемь дорог к медучреждениям отремонтируют в Брянске

В список вошли шесть больниц и две стоматологии.
В 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянске отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.
В список вошли шесть больниц и две стоматологии:
Терапевтическое отделение № 2 Брянской городской больницы № 2 — улица Пушкина на участке от улицы Никитина до улицы Академика Королёва.
Брянская городская больница №2 — улица Тельмана.
Брянский областной кардиологический диспансер — улица Октябрьская.
Детский областной противотуберкулёзный диспансер — улица Медведева.
Брянская городская детская больница №1 — улица Молодой Гвардии (от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова).
Брянская городская больница №1 — улица Камозина.
Брянская областная стоматологическая поликлиника — проспект Станке Димитрова (от улицы Пересвета до улицы Фокина).
Брянская городская стоматологическая поликлиника №4 — улица Шолохова.
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