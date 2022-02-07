Восемь дорог к медучреждениям отремонтируют в Брянске

В список вошли шесть больниц и две стоматологии.

В 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянске отремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

В список вошли шесть больниц и две стоматологии:

Терапевтическое отделение № 2 Брянской городской больницы № 2 — улица Пушкина на участке от улицы Никитина до улицы Академика Королёва.

Брянская городская больница №2 — улица Тельмана.

Брянский областной кардиологический диспансер — улица Октябрьская.

Детский областной противотуберкулёзный диспансер — улица Медведева.

Брянская городская детская больница №1 — улица Молодой Гвардии (от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова).

Брянская городская больница №1 — улица Камозина.

Брянская областная стоматологическая поликлиника — проспект Станке Димитрова (от улицы Пересвета до улицы Фокина).

Брянская городская стоматологическая поликлиника №4 — улица Шолохова.