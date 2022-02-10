Временный знак на Авиационной сняли после жалобы в мессенджер

За две недели сотрудники ГИБДД устранили семь нарушений.

Госавтоинспекции принимает от жителей информацию о недостатках улично-дорожной сети по телефону 8-999-376-50-14 в WhatsApp и Viber. За две недели в мессенджеры ведомства прислали девять сообщений. Семь нарушений устранили, а два — находятся в работе.

Так, житель Брянска пожаловался, что на улице Авиационной рядом с домом №32 на столбе висит временный дорожный знак о проведении дорожных работ. Информационный щит убрали. А заявитель поблагодарил стражей порядка за работу.