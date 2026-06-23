Врио губернатора Брянской области принял участие в заседании Общественной палаты

2026, 23 июня 18:25

Врио губернатора Брянской области принял участие в заседании Общественной палаты. Об этом глава региона Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

В правительстве региона прошло заседание Общественной палаты Брянской области. Участие в совещании принял временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.

Члены палаты обсудили дополнительные меры соцподдержки молодых учителей в селе, формирование увеличенных окладов педработников за счёт «переноса» компенсационной выплаты в оклад, а также законодательные инициативы, касающиеся казачества.

«Сегодня был реальный запрос на те или иные решения. Часть вопросов уже прорабатывается профильными службами, на некоторые нужны конкретные предложения, причем не всегда речь идет только о финансовой поддержке, есть и другие варианты», — подчеркнул Егор Ковальчук.