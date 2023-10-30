Все балки уложили строители на Славянском мосту в Брянске

Все 198 балок уложили строители на пролёты Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Славянский мост в Брянске соединил оба берега Десны. Рабочие уложили все 198 балок на пролёты.
В настоящее время 30 строителей связывают арматуру на швах между балками и соединяют поперечные швы. Затем рабочие уложат выравнивающий слой, гидроизоляцию, а затем и асфальтовое покрытие.
«Работы на Славянском мосту близки к финалу. За ноябрь мы должны подготовить объект к сдаче в эксплуатацию», — рассказал заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.
Также сварщики приступают к монтажу конструкций для электрических столбов и ограждения. Специалисты также занимаются прокладкой линий коммуникации и очисткой русла Десны.
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