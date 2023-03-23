Выставку в Брянской думе посетили активисты молодёжных организаций

Выставку о событиях Великой Отечественной войны в Брянской думе посетили активисты молодёжных организаций. Об этом рассказали в региональном парламенте.

В Брянской областной Думе работает экспозиция о событиях Великой Отечественной войны. Стенды с архивными документами создал филиал Государственного архива Брянской области – Центр документации новейшей истории региона в честь 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Выставки «Без срока давности. Брянская область» и «Без срока давности. Дулаг 142» посвящены периоду оккупации региона и истории единственного сохранившегося на территории России комплекса бывшего нацистского концлагеря. Также в думе представлены стенды «Партизанское движение на Брянщине» и «Освобождение Брянщины». Они рассказывают о подвигах брянских партизан и освобождении от оккупации.

Первыми посетителями стали депутаты регионального парламента и активисты молодежных объединений.

Возрастные ограничения 6+