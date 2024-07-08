Хирургический корпус детской больницы открыли в Брянске

Новый хирургический корпус детской областной больницы открыли в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянске открылся новый хирургический корпус детской областной больницы. Комплексный медицинский центр оснащён самым современным оборудованием, в том числе для телемедицинских консультаций. На строительство потратили 1,9 млрд рублей, из которых полмиллиарда – инвестиции региона.

Медучреждении посетили губернатор Александр Богомаз, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Такое учреждение — это безопасность для ребенка и для мамы. Любая мама всегда в первую очередь требует безопасности для малыша, и вы сегодня можете ее обеспечить. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам успехов, и, конечно же, никогда не останавливаться в развитии своих знаний и технологий. Безопасность малышей в Брянской области сегодня приобрела просто совершенно иной уровень», – подчеркнул Михаил Мурашко.