Юный брянский спортсмен завоевал две медали первенства мира по стоклеточным шашкам

Соревнования среди спортсменов из 13 стран прошли в Польше.

В состав сборной России на первенстве мира по стоклеточным шашкам вошёл учащийся Жуковской спортивной школы «Десна» 9-летний Илья Мглинец.

Спортсмен из Брянской области в дисциплине «стоклеточные шашки» набрал 14 очков из 18 возможных и занял второе место среди юношей до 11 лет. Победителю он уступил только одно очко.

В первенстве мира по молниеносной игре в стоклеточные шашки Илья Мглинец занял третье место и получил бронзовую медаль.