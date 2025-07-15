За смертельное ДТП жителю Брянска грозит до 12 лет тюрьмы

На долгий срок может лишиться свободы автомобилист из Брянска, которого обвиняют в смертельном ДТП. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В ближайшие дни выслушает приговор житель областного центра, по вине которого погибла женщина. Трагедия случилась 16 декабря 2024 года на трассе под Клинцами.

По предварительной версии, в тот день фигурант сел за руль автопоезда в нетрезвом состоянии. Как итог, транспорт оказался на встречной полосе движения и смял «Ниву». Вследствие серьезных травм пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте аварии.

Согласно данным надзорного ведомства, обвиняемый частично признал свою вину, пояснив, что опьянение вызвано приемом лекарств. Дальнейшая судьба мужчины решится в Клинцовском райсуде. Ему грозит до 12 лет колонии.