Город32

За смертельное ДТП жителю Брянска грозит до 12 лет тюрьмы

2025, 15 июля 11:36 Лента новостей
За смертельное ДТП жителю Брянска грозит до 12 лет тюрьмы
Источник фото

На долгий срок может лишиться свободы автомобилист из Брянска, которого обвиняют в смертельном ДТП. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В ближайшие дни выслушает приговор житель областного центра, по вине которого погибла женщина. Трагедия случилась 16 декабря 2024 года на трассе под Клинцами.

По предварительной версии, в тот день фигурант сел за руль автопоезда в нетрезвом состоянии. Как итог, транспорт оказался на встречной полосе движения и смял «Ниву». Вследствие серьезных травм пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте аварии.

Согласно данным надзорного ведомства, обвиняемый частично признал свою вину, пояснив, что опьянение вызвано приемом лекарств. Дальнейшая судьба мужчины решится в Клинцовском райсуде. Ему грозит до 12 лет колонии.

 

Читайте также
Брянская команда Росгвардии «Гридень» победила на международном турнире
15 июля 14:43
Брянская команда Росгвардии «Гридень» победила на международном турнире
Знакомый помог брянцу опустошить банковскую карту на 60 тысяч рублей
15 июля 12:38
Знакомый помог брянцу опустошить банковскую карту на 60 тысяч рублей
Девять человек пострадали в ДТП на брянской трассе под Дубровкой
15 июля 12:25
Девять человек пострадали в ДТП на брянской трассе под Дубровкой
На Брянщине в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница
15 июля 11:19
На Брянщине в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница

Новости регионов

09.07.2025 12:20
В родном селе
В небольших городах и деревнях Смоленщины возводятся жилые многоэтажные дома и появляются площадки для отдыха. Создавать более комфортные условия для жизни в сельской местности помогает федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется при поддержке Минсельхоза России. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, в 2024 году были реализованы проекты в 15
09.07.2025 12:18
Первая работа
В Смоленской области поддерживают ребят, которые делают первые шаги во взрослую жизнь, – подростки 14 – 18 лет могут стать участниками областной программы временного трудоустройства. (Занятость организуется при поддержке Минтруда). Для школьников это возможность не только заработать, но и приобрести трудовые навыки.   «На временные работы уже трудоустроено около 1830 школьников, большинство – в образовательных учреждениях.
09.07.2025 12:17
Таланту – большая дорога!
В детской школе искусств Хиславичского округа завершили капремонт. Проект был реализован в рамках масштабной работы по улучшению условий для творческого развития ребят, посещающих школы и учреждения допобразования региона.  В ДШИ заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. При этом сохранили исторический облик здания – обновили фасад, восстановили лепнину и установили подсветку, чтобы подчеркнуть архитектурную особенность
09.07.2025 12:16
Вот оно какое, целевое
Какие меры п оддержки предоставляют таким студентам в регионе? У абитуриентов начался ответственный период – поступление в вузы и колледжи. Именно сейчас ребята делают один из важных шагов в жизни – выбирают профессиональный путь. Для многих он будет связан с родной Смоленщиной. Правительство региона развивает программу целевого обучения, предоставляя молодым людям возможности для успешного старта

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский мясокомбинат «Царь-мясо»: за кулисами корпоративной драмы
Лента новостей
16 беспилотников уничтожили военные над Брянщиной ночью
Общество
Поля под огнём: как брянские аграрии выращивают рекорды
Деловые новости
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск
Деловые новости
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск
Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр Wink.ru собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля

 Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области в связи с модернизацией инфраструктуры изменится с 13 июля. На станции Тросна в Жуковском районе технологические окна назначены 13, 14, 16, 17 и 22-25 июля с 00:20 до 05:25. В это время железнодорожники проведут плановый ремонт пути и стрелочных переводов. На период работ выведен из расписания один пригородный поезд №6290 сообщением Брянск-Орловский – Жуковка (отправление в 0:17).

Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают электроснабжение после прохождения грозового фронта
Энергетики «Брянскэнерго» восстанавливают электроснабжение после прохождения грозового фронта

Грозовой фронт, дождь, порывы шквалистого ветра до 20 м\с, которые 10 июля наблюдались в Брянской области, вызвали локальные нарушения электроснабжения в некоторых районах региона.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика