Заморозки ожидают Брянскую область во вторник

11 октября ночью в Брянской области прогнозируют заморозки. Об этом рассказали в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Во вторник, 11 октября в Брянской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью ожидают заморозки. Температура опустится до -1ºC. Днём воздух прогреется до +13ºC.